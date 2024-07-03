В День любви, семьи, и верности поженится 21 рязанская пара

В регионе проведут более 150 тематических мероприятий в честь праздника.

В День любви, семьи, и верности поженится 21 рязанская пара. Об этом сообщили в среду, 3 июля, на пресс-конференции, где анонсировали мероприятия к празднику.

Начальник главного управления ЗАГС Елена Сорокина рассказала, что всего в Рязани в понедельник, 8 июля, состоится 21 регистрация брака. По ее словам, для бракосочетания понедельник — нетипичный день, но из-за праздника число пользуется популярностью у влюбленных.

И. о. министра культуры Елена Васильева отметила, что в Рязанской области проведут более 150 тематических мероприятий в честь праздника. Основная программа Дня семьи, любви и верности пройдет в Торговом городке.

Главное событие праздника в Рязанской ВДНХ — бракосочетание восьми рязанских пар. Обычные гости мероприятия смогут полюбоваться на новобрачных, поучаствовать в мастер-классах, посетить интерактивные площадки. Внимание в Торговом городке уделят детям. Для них в программе: фокусы, аквагрим, анимация. Также на празднике пообещали наградить рязанские семьи медалями.

«Присутствовать при рождении новой семьи — это всегда событие. Мы не отбирали специальным образом пары. Те, кто не побоялись поделиться своим счастьем с окружающими, сами выразили это желание. На празднике будут традиционные вещи: обмен кольцами, первый супружеский поцелуй, танец молодых, но обещаем и сюрпризы — их мы пока не будем раскрывать», — рассказала Елена Сорокина.

По словам председателя «Движение Первых» Татьяны Косачевой, на площадке также будет работать выездная съемочная команда с 16:00 до 18:00. Специалисты зададут вопросы семьям, пришедшим на праздник. В дальнейшем из интервью рязанцев планируется создать фильм, который покажут на других мероприятиях, в том числе на семейном фестивале ЦФО «Мама, папа, я».

Завершится праздник в Торговом городке выступлением московской кавер-группы «DiaCapella». По словам Елены Васильевой, в их репертуаре есть как российские, так и советские песни. Возрастное ограничение — 0+