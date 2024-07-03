В 2024 году по вине пьяных водителей в Рязанской области погибли десять человек

Данные привел глава региональной Госавтоинспекции.

По вине пьяных водителей с начала 2024 года в Рязанской области погибли десять человек. Об этом заявил начальник региональной Госавтоинспекции Сергей Романов в эфире телеканала ГТРК «Ока».

По словам Романова, опьянение — не основная причина совершения ДТП, но часто употребление спиртного сопутствует нарушению ПДД.

В июне стало известно, что всего в Рязанской области с начала года произошло 514 ДТП, из которых 107 — с участием детей. Погибло в авариях четверо несовершеннолетних, среди которых трое — пассажиры автомобиля, а один — мотоцикла.

Также в Госавтоинспекции рассказали корреспонденту РЗН. Инфо о самых опасных пешеходных переходах, на которых регулярно происходят ДТП.