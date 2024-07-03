Студентам РГАТУ вручили дипломы

1 июля в РГАТУ имени Костычева вручили дипломы выпускникам факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования.

С напутственным словом к выпускникам обратилась декан факультета Анна Емельянова. «Вы получаете диплом одного из лучших аграрных вузов страны, который входит в ТОП-10 аграрных вузов по оценке Минсельхоза России. Это свидетельствует о высоком уровне вашей подготовки как специалистов для АПК. Уверена, каждый из вас найдет свое призвание и внесет достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», — сказала профессор. Она пожелала выпускникам удачи, сил и энергии в жизни, хранить в сердце благодарность родителям, всегда помнить своих педагогов и уверенно двигаться только вперед. Также в мероприятии участвовали преподаватели, кураторы, родители, близкие родственники, друзья и представители агробизнеса.

Заместитель генерального директора по кадрам ООО «Авангард» Геннадий Бойчук, поздравляя выпускников, отметил: «Современный российский агропромышленный комплекс — одна из наиболее перспективных сфер для карьерного роста, аграрные специальности являются самыми востребованными на рынке труда». Менеджер по работе с кадровым резервом группы компаний «ЭкоНива» Алина Уткина сказала: «Сейчас перед вами открываются широкие перспективы: кто-то из вас продолжит обучение, кто-то будет строить карьеру и знания, которые вы получили, уверена станут прочным фундаментом. А наша компания готова вам помочь построить вашу успешную карьеру. Двери компании всегда открыты для вас!».

Дипломы о среднем профессиональном образовании получили более 220 выпускников. Это будущие ветеринарные врачи, кинологи, бухгалтеры, технологи по производству продуктов питания, специалисты инженерных служб. Около половины выпускников факультета планируют в 2024 году продолжить обучение в университете по программам высшего образования.

Приемная комиссия напомнила, что абитуриенты, получившие среднее профессиональное образование, должны подать документы до 16 июля на бюджетную форму обучения. Зачисление будет происходить по результатам внутренних вступительных испытаний, проводимых в вузе.