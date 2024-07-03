Стало известно, какие районы Рязанской области больше всего пострадали от шелкопряда

В этом году эпицентр объедания сместился в южную часть очага.

Стало известно, какие районы Рязанской области больше всего пострадали от шелкопряда. Об этом сообщает сайт Российского центра защиты леса.

Отмечается, что 2023-м году максимальную численность вредителя зафиксировали в Криушинском и Клепиковском лесничествах. Гусеницы объели там 100% лиственных насаждений.

В этом же году эпицентр объедания сместился в южную часть очага. Больше всего пострадали леса Рязанского лесничества (Рыбновское, Больше-Коровинское, Михайловское участковые лесничества).