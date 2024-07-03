Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
30°
Чтв, 04
31°
Птн, 05
30°
ЦБ USD 87.95 -0.04 04/07
ЦБ EUR 94.58 0.89 04/07
Нал. USD 88.40 / 89.00 03/07 17:55
Нал. EUR 96.75 / 97.20 03/07 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
6 часов назад
305
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
2 988
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
10 777
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
14 103
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Shot: россиян могут начать ежедневно штрафовать за езду без ОСАГО
За месяц автомобилист может потерять 25 тысяч рублей.

Россиян могут начать ежедневно штрафовать за езду без страховки. Об этом пишет Shot.

«Создана рабочая группа, которая выступает за контроль наличия у водителей полисов ОСАГО при помощи камер наблюдения», — отмечается в канале.

За отсутствие страховки будут накладывать штраф не более раза в день. При этом количество таких дней не ограничено. За месяц автомобилист может потерять 25 тысяч рублей.