Shot: россиян могут начать ежедневно штрафовать за езду без ОСАГО

За месяц автомобилист может потерять 25 тысяч рублей.

Россиян могут начать ежедневно штрафовать за езду без страховки. Об этом пишет Shot.

«Создана рабочая группа, которая выступает за контроль наличия у водителей полисов ОСАГО при помощи камер наблюдения», — отмечается в канале.

За отсутствие страховки будут накладывать штраф не более раза в день. При этом количество таких дней не ограничено. За месяц автомобилист может потерять 25 тысяч рублей.