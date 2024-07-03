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Рязаньстат: каждый четвертый водитель в регионе нарушает ПДД
Это связано с ростом числа личного автотранспорта.

Каждый четвертый водитель в Рязанской области нарушает правила дорожного движения. Об этом в среду, 3 июля, сообщил Рязаньстат.

Отмечается, что с ростом числа машин увеличивается и количество нарушителей ПДД. Всего в регионе 456,4 тысячи легковушек — в прошлом году автопарк пополнился на 1,6 тысячи единиц. За это время численность нарушающих правила вождения выросла на 1,3 тысячи случаев.

«За год каждый четвертый водитель области получил квитанцию об уплате штрафа», — говорится в сообщении Рязаньстата

Также известно, что пешеходы стали в 1,3 раза реже нарушать ПДД.