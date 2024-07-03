Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
30°
Чтв, 04
31°
Птн, 05
30°
ЦБ USD 87.95 -0.04 04/07
ЦБ EUR 94.58 0.89 04/07
Нал. USD 88.40 / 89.00 03/07 17:55
Нал. EUR 96.75 / 97.20 03/07 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
6 часов назад
305
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
2 988
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
10 777
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
14 103
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанские студентки поделились впечатлениями после практики в «Зеленом саде»

Студентки рязанского строительного колледжа Екатерина Пушкина и Маргарита Федина рассказали, как их пригласили на работу в компанию «Зеленый сад» после практики.

В 2024 году девушки окончили третий курс ссуза. Они учатся по специальности «земельно-имущественные отношения». В конце мая студентки искали место для прохождения практики.

«Узнали, что такая возможность есть в компании „Зеленый сад“. Во время практики нам понравился коллектив, внимательное отношение сотрудников компании, которые всегда были готовы помочь, отвечали на интересующие вопросы. После практики нам предложили остаться работать в компании. Конечно, мы согласились. Пока — до конца летних каникул» — рассказала Екатерина Пушкина.

Маргарита Федина поделилась, что сейчас девушки трудоустроены в качестве помощников инженера технического надзора. «Работаем в офисе компании и периодически выезжаем на объекты. Во время практики также пробовали себя как помощники инженера-геодезиста: проводили топосъемки, оформляли различную документацию. И практика, и работа в „Зеленом саде“ очень нравятся», — отметила студентка.

В колледже девушкам осталось учиться еще год. После этого в планах — поступление на заочное отделение Рязанского института Московского политехнического университета. В компании «Зеленый сад» ждут их на работу.