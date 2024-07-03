Рязанские студентки поделились впечатлениями после практики в «Зеленом саде»

Студентки рязанского строительного колледжа Екатерина Пушкина и Маргарита Федина рассказали, как их пригласили на работу в компанию «Зеленый сад» после практики.

В 2024 году девушки окончили третий курс ссуза. Они учатся по специальности «земельно-имущественные отношения». В конце мая студентки искали место для прохождения практики.

«Узнали, что такая возможность есть в компании „Зеленый сад“. Во время практики нам понравился коллектив, внимательное отношение сотрудников компании, которые всегда были готовы помочь, отвечали на интересующие вопросы. После практики нам предложили остаться работать в компании. Конечно, мы согласились. Пока — до конца летних каникул» — рассказала Екатерина Пушкина.

Маргарита Федина поделилась, что сейчас девушки трудоустроены в качестве помощников инженера технического надзора. «Работаем в офисе компании и периодически выезжаем на объекты. Во время практики также пробовали себя как помощники инженера-геодезиста: проводили топосъемки, оформляли различную документацию. И практика, и работа в „Зеленом саде“ очень нравятся», — отметила студентка.

В колледже девушкам осталось учиться еще год. После этого в планах — поступление на заочное отделение Рязанского института Московского политехнического университета. В компании «Зеленый сад» ждут их на работу.