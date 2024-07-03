Рязанская облдума в весеннюю сессию приняла 53 новых закона

Итоги подвели в среду, 3 июля.

В среду, 3 июля, Рязанская облдума подвела итоги весенней сессии. Всего за этот период принято 53 закона.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин напомнил, что в Год семьи президентом поставлена задача — особое внимание уделить защите материнства и детства. На федеральном уровне был утвержден единый статус многодетных семей и перечень мер социальной поддержки.

«В весеннюю сессию мы законодательно закрепили ряд инициатив по поддержке многодетных семей. Для большинства действующих льгот был снят критерий нуждаемости. Это, в частности, касается выдачи лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до шести лет, оплаты в первоочередном порядке стоимости путевок в организации отдыха детей. Также установлены дополнительные бессрочные меры поддержки такие, как бесплатное посещение музеев, первоочередное получение документов и посещение поликлиник, — подчеркнул председатель облдумы.

Безусловным приоритетом Аркадий Фомин назвал поддержку участников специальной военной операции и их близких.

«На сегодняшний день в Рязанской области действуют более 100 мер поддержки, из них — 49 региональных. На встречах с бойцами, их семьями мы обсуждаем, как они реализуются, какие вопросы возникают», — сказал он.

Парламентарии также вернулись к проблеме так называемых «наливаек». Утвердили поправки в законодательство, устанавливающие ограничения продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания.