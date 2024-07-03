Рязанская область вошла в Топ-5 лучших регионов ЦФО заявкам на целевое обучение

В России с 1 мая 2024 года заработала новая система приема абитуриентов.

Рязанская область вошла в Топ-5 регионов ЦФО заявкам на целевое обучение. Об этом сообщили на заседании Рязоблдумы.

Парламентарии рассмотрели новую модель приема абитуриентов по целевому направлению, которая заработала с 1 мая текущего года. Всего нанимателями на портале «Работа в России» размещено 2 265 заявок.

«Это открытая площадка, которая теперь позволяет работодателям предлагать рабочие места, а абитуриентам — найти своего работодателя», — пояснила замминистра труда и социальной защиты населения Елена Юданова.

Руководители вузов и ссузов поделились практиками работы с рязанскими школами. Для учеников региона организовываются туры на предприятия, встречи с трудовыми коллективами и мастер-классы.

Отдельное внимание на заседании уделили мерам поддержки, которые предприятия и организации области предоставляют сотрудникам. Например, некоторые работодатели готовы оказать содействие в решении жилищного. Среди доступных преференций также выплаты при рождении ребенка и оформление полиса ДМС.