Рязанская Госавтоинспекция предупредила о проверке общественного транспорта

Инспекторы проконтролируют соблюдение ПДД водителями автобусов.

Рязанская Госавтоинспекция предупредила о проверке общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В среду, 3 июля, инспекторы проводят в регионе комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами.

«Будьте бдительны, соблюдайте элементарные правила дорожного движения, соблюдайте безопасную дистанцию, а также разумно выбирайте скоростной режим. Не садитесь за руль в утомленном или болезненном состоянии, будьте внимательны к другим участникам дорожного движения, строго следите за техническим состоянием своего транспортного средства, проводите своевременное техническое обслуживание и ремонт», — обратились полицейские к водителям городского подвижного состава.