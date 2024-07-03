Рязанец снова рассказал о вывозе мусора на несанкционированную свалку

Мусоровозы объезжают место, где администрация поставила железобетонные столбы, чтобы не допустить складирование отходов.

Рязанец снова рассказал о вывозе мусора на несанкционированную свалку близ СНТ «Нефтяник» на 194-ом километре Окружной дороги. Об этом он сообщил РЗН. Инфо в среду, 3 июля.

В 2023 году администрация поставила железобетонные столбы, чтобы не допустить продолжения вывоза мусора. Однако рязанец заметил, что мусоровозы объезжают недоступную дорогу по частным территориям и вываливают отходы там же, где и раньше.

По словам мужчины, после публикации РЗН. Инфо весной 2024, вывоз мусора на время прекратился, но в июле нарушители «решили, что все улеглось» и снова начали складировать на территории новые отходы. На видео, которое он прислал редакции, видно, что за деревьями появились новые кучи мусора — их в апреле не было.

«Плевать они хотели на штрафы и запреты. Вот когда их заставят все убрать с этой территории, тогда подумают. Я собираюсь писать в СК, и указать на бездействие администрации и контролирующих органов», — написал рязанец.

Напомним, горадминистрация тогда сообщала, что свалка частично находилась на территории СНТ «Нефтяник» и на земельном участке, который принадлежит ООО «Рязанский трубный завод». Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура вынесла представление руководителю предприятия и предъявила иск к компании. После этого завод оградил свою территорию. При этом собственникам соседних участков направили уведомления о недопустимости складирования отходов.

В августе 2022 года эта свалка горела.

Тогда же на этой территории нашли баллоны с хлороводородом. Жители СНТ «Нефтяник» жаловались на удушающие запахи хлора с примесью кислоты. У них было «сильное слезотечение и удушающий кашель».