Российские подразделения освободили район «Новый» в Часовом Яре
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российские подразделения освободили район «Новый» в Часовом Яре. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщило РИА Новости.
Также в ведомстве сообщили, что Черноморский флот за сутки уничтожил три безэкипажных катера ВМС Украины. Впервые сообщено об уничтожении боевой машины зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска» в зоне СВО.
Из сводки ведомства уточняется, что совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1740 человек.