Российские подразделения освободили район «Новый» в Часовом Яре

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские подразделения освободили район «Новый» в Часовом Яре. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщило РИА Новости.

Также в ведомстве сообщили, что Черноморский флот за сутки уничтожил три безэкипажных катера ВМС Украины. Впервые сообщено об уничтожении боевой машины зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска» в зоне СВО.

Из сводки ведомства уточняется, что совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1740 человек.