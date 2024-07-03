Региональный Роспотребнадзор дал рекомендации рязанцам в жаркую погоду
Чтобы избежать перегрева нужно соблюдать водный баланс, принимать прохладный душ, снизить физическую активность и ограничить пребывание на улице.
Региональный Роспотребнадзор дал рекомендации рязанцам в жаркую погоду. Пост об этом в среду, 3 июля, появился в Telegram-канале ведомства.
Чтобы избежать перегрева, специалисты советуют:
- ограничить пребывание на улице;
- снизить физические нагрузки до минимума;
- выбирать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки;
- обязательно пользоваться головным убором и солнцезащитными очками;
- проветривать по возможности помещения;
- есть тщательно вымытые фрукты и овощи;
- принимать душ с прохладной водой в течение дня;
- соблюдать питьевой режим.
Ранее ГУ МЧС по Рязанской области сообщило о жаре до +35 градусов 4 июля.