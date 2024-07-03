Определились все четвертьфиналисты Евро-2024
В Лейпциге сборная Турции обыграла команду Австрии со счетом 2:1.
Определились все четвертьфиналисты чемпионата Европы 2024 в Германии.
В Лейпциге сборная Турции обыграла команду Австрии со счетом 2:1. Дубль на счету защитника Мериха Демирала, за сборную Австрии отличился Михаэль Грегорич.
В четвертьфинале Турция встретится с командой Нидерландов. Остальные пары этапа выглядят следующим образом:
- Испания — Германия;
- Португалия — Франция;
- Англия — Швейцария.