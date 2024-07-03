Названа причина ДТП под Рязанью, в котором погиб подросток

Авария произошла 29 июня недалеко от села Вакино. Установлено, что 18-летний пьяный москвич без прав управлял автомобилем. Мужчина нарушил ПДД и съехал в обочину.

Прокуратура Рыбновского района проводит проверку по факту смертельного ДТП, в результате которого погиб подросток. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла 29 июня недалеко от села Вакино. Установлено, что 18-летний пьяный москвич без прав управлял автомобилем. Мужчина нарушил ПДД и съехал в обочину.

В результате ДТП пассажир 2006 года рождения получил травмы, от которых умер на месте происшествия. Девушка 2008 года рождения получила телесные повреждения.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. «Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход расследования уголовного дела поставлено прокуратурой района на контроль», — указано в публикации. Во время проверки специалисты дадут оценку своевременности оказания медицинской помощи пострадавшим, а также достаточности принимаемых органами Госавтоинспекции мер по предупреждению травматизма на дорогах.