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На Солотчинском шоссе произошло массовое ДТП
По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке образовалась серьезная пробка.

На Солотчинском шоссе произошло массовое ДТП. Об этом сообщили читатели в редакцию РЗН.Инфо.

На кадрах видно, что столкнулись три автомобиля.

Авария произошла в сторону поселка Солотча. На месте работают сотрудники ГАИ.

Информация о пострадавших не поступала.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке образовалась серьезная пробка.

«Стоит все от ТЦ «Круиз», — рассказал очевидец.