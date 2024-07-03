На Солотчинском шоссе произошло массовое ДТП
По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке образовалась серьезная пробка.
На Солотчинском шоссе произошло массовое ДТП. Об этом сообщили читатели в редакцию РЗН.Инфо.
На кадрах видно, что столкнулись три автомобиля.
Авария произошла в сторону поселка Солотча. На месте работают сотрудники ГАИ.
Информация о пострадавших не поступала.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке образовалась серьезная пробка.
«Стоит все от ТЦ «Круиз», — рассказал очевидец.