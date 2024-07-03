На рубку деревьев в Шиловском и Можарском лесничествах выделили 16,8 млн рублей
Очистят места рубок до 23 декабря 2024 года.
В Рязанской области объявили два тендера на работы по воспроизводству лесов и предупреждению распространения вредных организмов на общую сумму 16,8 миллионов рублей. Соответствующую информацию разметили на сайте госзакупок.
Речь идет о Шиловском и Можарском лесничествах. ГАУ РО «Пожлес"выделил 11 миллионов 635 тысяч 399 рублей и пять миллионов 177 тысяч 702 рубля соответственно. Среди работ указаны:
- рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов, трассах, магистральных и пасечных коридорах, производственных и бытовых площадках;
- спиливание деревьев на лесных дорогах, где размещены склады, другие строения и сооружения;
- рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе;
- установка информационных знаков;
- частичная переработка древесины;
- перевозка хлыстов на место складирования;
- снос созданных лесных складов и других строений и сооружений;
- фотофиксация мест, где вырубали деревья;
- очистка территорий после рубки: уборка остатков в кучи, приведение в пригодное состояние лесных дорог, нарушенных мостов, просек, ручьев, рек и другие работы.
В Можарском лесничестве выполнят работы до 27 сентября 2024 года, в Шиловском — до 31 октября. Очистят места рубок до 23 декабря 2024 года.