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На рубку деревьев в Шиловском и Можарском лесничествах выделили 16,8 млн рублей
Очистят места рубок до 23 декабря 2024 года.

В Рязанской области объявили два тендера на работы по воспроизводству лесов и предупреждению распространения вредных организмов на общую сумму 16,8 миллионов рублей. Соответствующую информацию разметили на сайте госзакупок.

Речь идет о Шиловском и Можарском лесничествах. ГАУ РО «Пожлес"выделил 11 миллионов 635 тысяч 399 рублей и пять миллионов 177 тысяч 702 рубля соответственно. Среди работ указаны:

  • рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов, трассах, магистральных и пасечных коридорах, производственных и бытовых площадках;
  • спиливание деревьев на лесных дорогах, где размещены склады, другие строения и сооружения;
  • рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе;
  • установка информационных знаков;
  • частичная переработка древесины;
  • перевозка хлыстов на место складирования;
  • снос созданных лесных складов и других строений и сооружений;
  • фотофиксация мест, где вырубали деревья;
  • очистка территорий после рубки: уборка остатков в кучи, приведение в пригодное состояние лесных дорог, нарушенных мостов, просек, ручьев, рек и другие работы.

В Можарском лесничестве выполнят работы до 27 сентября 2024 года, в Шиловском — до 31 октября. Очистят места рубок до 23 декабря 2024 года.