На рубку деревьев в Шиловском и Можарском лесничествах выделили 16,8 млн рублей

Очистят места рубок до 23 декабря 2024 года.

В Рязанской области объявили два тендера на работы по воспроизводству лесов и предупреждению распространения вредных организмов на общую сумму 16,8 миллионов рублей. Соответствующую информацию разметили на сайте госзакупок.

Речь идет о Шиловском и Можарском лесничествах. ГАУ РО «Пожлес"выделил 11 миллионов 635 тысяч 399 рублей и пять миллионов 177 тысяч 702 рубля соответственно. Среди работ указаны:

рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов, трассах, магистральных и пасечных коридорах, производственных и бытовых площадках;

спиливание деревьев на лесных дорогах, где размещены склады, другие строения и сооружения;

рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе;

установка информационных знаков;

частичная переработка древесины;

перевозка хлыстов на место складирования;

снос созданных лесных складов и других строений и сооружений;

фотофиксация мест, где вырубали деревья;

очистка территорий после рубки: уборка остатков в кучи, приведение в пригодное состояние лесных дорог, нарушенных мостов, просек, ручьев, рек и другие работы.

В Можарском лесничестве выполнят работы до 27 сентября 2024 года, в Шиловском — до 31 октября. Очистят места рубок до 23 декабря 2024 года.