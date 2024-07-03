Муфтият Дагестана объявил временный запрет на ношение никабов

Об этом заявил заместитель Муфтия республики Абдулла Салимов. Мера будет действовать до «устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Муфтият Дагестана объявил временный запрет на ношение никабов. Об этом заявил заместитель Муфтия республики Абдулла Салимов.

«Муфтий [Дагестана], ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религий [республики], в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера [2 июля] компетентного заключения отдела фетв объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — сказал Салимов в видеообращении, размещенном в Telegram-канале Муфтията Дагестана.

Ранее сообщалось, что отдел фетв Муфтията региона планирует отдельно разъяснить, в каких случаях будет считать допустимым введение локального запрета на ношение никаба.