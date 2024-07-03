Лучших рационализаторов и изобретателей Приборного завода наградили в Правительстве Рязанской области

Сотрудников Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) наградили в честь Дня изобретателя и рационализатора.

Мероприятие состоялось в Зале торжественных приемов Правительства Рязанской области.

Почетного звания «Почетный изобретатель Рязанской области» удостоен технический директор Геннадий Колодько. На его счету более 20 изобретений, внедренных в производство. Например, в соавторстве с инженерно-техническими специалистами предприятия создан ряд технических решений, защищенных охранными документами на изобретения и полезные модели, которые использованы в радиоэлектронной аппаратуре, выпускаемой для различных летательных аппаратов.

Главному инженеру службы технического обслуживания Андрею Ермолаеву присвоено звание «Почетный рационализатор Рязанской области». Он неоднократно признавался лучшим рационализатором предприятия. Является автором более 100 рацпредложений, внедренных в производство. В числе реализованных на предприятии — рацпредложения, связанные с модернизацией энергетического оборудования и инженерных сетей, как технического, так и экономического характера. Работа по усовершенствованию системы приточно-вытяжной вентиляции в производственном корпусе принесла экономический эффект более 2 млн. рублей за счет технического решения, связанного с экономией электроэнергии.

В связи с Днем изобретателя и рационализатора Почетной грамотой Рязанской областной Думы награжден заместитель начальника производственно-технического комплекса Максим Амелин, Благодарностью Рязанской областной Думы отмечен начальник бюро Николай Татарников. Начальнику отдела интеллектуальной собственности Татьяне Михиревой вручен ценный подарок Рязанской областной Думы.

Кроме того, в преддверии праздника, были подведены итоги Всероссийского конкурса «За вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности», ГРПЗ стал лауреатом I степени.

Также по итогам регионального конкурса «Лучшие предприятия и образовательные учреждения высшего образования Рязанской области в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности в 2023 году» коллектив предприятия награжден дипломом II степени.

«На ГРПЗ особое внимание уделяется изобретательской и рационализаторской работе. Заводчане ежегодно вносят предложения по улучшению процессов, касающихся производства. Так, в 2023 году оформлено 15 заявок на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, зарегистрированы и получены свидетельства на 10 программ для ЭВМ. Кроме того, предприятие получило 16 охранных документов на объекты промышленной собственности. По итогам года экономический эффект от внедрения предложенных инициатив составил более 7 млн рублей», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

В настоящее время предприятие является правообладателем около 500 охраняемых объектов интеллектуальной собственности, большинство из которых используются в производственной деятельности.