Исполняющей обязанности директора Рязанского музыкального колледжа стала Лариса Петунина

Ранее она была заместителем директора по учебно-производственной работе.

Исполняющей обязанности директора Рязанского музыкального колледжа стала Лариса Петунина. Информация появилась на сайте учреждения.

Петунина была заместителем директора по учебно-производственной работе.

Ранее директором колледжа был Александр Егоркин. Срок его полномочий истек 23 июня. Сотрудники и студенты учреждения просили оставить Егоркина. Также петицию с просьбой оставить директора на посту подписали более двух тысяч пользователей.