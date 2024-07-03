Ермак: Украина не готова идти на компромиссы с Россией для завершения конфликта

Это касается в том числе изменения границ страны.

Украина не готова идти на компромиссы с Россией по вопросу завершения конфликта, в том числе в части изменения границ страны. Об этом в среду, 3 июля, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, Киев может выслушать любые советы о том, как достичь «справедливого мира», однако по ряду вопросов соглашение невозможно.

«Мы не готовы идти на компромисс в отношении очень важных вещей и ценностей… независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета», — сказал Ермак.