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Более 5,4 млрд рублей получили за полгода предприниматели через онлайн-сервис микрокредитования на МСП. РФ

Малый и средний бизнес за первые шесть месяцев 2024 года привлек свыше 5,4 млрд рублей через сервис на Цифровой платформе МСП.РФ. В онлайн-режиме предпринимателям выдали более 2,2 тыс. микрозаймов, которые они направили на развитие своего бизнеса.

«По итогам 6 месяцев этого года через онлайн-сервис микрокредитования наши предприниматели привлекли больше 5,4 млрд рублей. При этом размер микрозайма составил 2,4 млн рублей при средней ставке 7,4%. Это в два-три раза меньше размеров ставок при обычном банковском кредитовании, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Возможностями онлайн-сервиса уже воспользовались предприниматели 83 регионов, которые привлекали микрофинансирование на средний срок 2,6 года».

По объему микрокредитования через онлайн-сервис на МСП. РФ лидирует Иркутская область. В регионе было оформлено 135 выдач на общую сумму 412 млн рублей. На втором месте Чувашия — 89 выдач на 290,2 млн рублей. Удмуртия замыкает тройку лидеров — 120 выдач на 286 млн рублей. В топ-5 субъектов РФ по этому показателю также вошли Татарстан и Крым (121 выдача на 283,9 млн и 110 выдач на 245 млн рублей соответственно).

«Важно, что основными пользователями онлайн-сервиса микрозаймов и получателями финансирования через него стали микропредприятия. На них за первые полгода пришлось около 83% объема выданных средств. Почти две трети из них получено для пополнения оборотных средств. Более 30% объема микрозаймов предприниматели брали на инвестиционные цели. Сферами деятельности заемщиков чаще всего являются торговля, услуги и производство (30,8%, 28% и 15,2% общего объема микрозаймов)», — добавил Александр Исаевич.

Цифровая платформа МСП. РФ разработана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».