49-летний рязанец перевел мошенникам 167 тысяч рублей

Кроме того, злоумышленники убедили жертву оформить кредит.

49-летний рязанец перевел мошенникам 167 тысяч рублей. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Отмечается, что в полицию позвонил представитель банка и сообщил, что к ним пришел мужчина, который пытается взять кредит на сумму в миллион рублей.

Правоохранители установили, что с 49-летним рязанцем связались лже-сотрудники правоохранительных органов и убедили его перевести деньги.

Кроме того, злоумышленники убедили жертву оформить кредит.