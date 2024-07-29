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Жители села Ряжского района возмутились состоянием школы
В местном минобре на обращение граждан ответили, что денег нет.

Жители возмутились состоянием школы в селе Шереметьево Ряжского района. Информация об этом появилась под постом в комментариях Telegram-канале Павла Малкова.

На опубликованных кадрах видно, что на стенах трескается штукатурка, на потолках разводы из-за протекающей крыши, деревянные полы не покрашены. После установки дверей запасного выхода по периметру не установили наличники, которые должны закрывать стыки и щели между дверной коробкой и стеной.

По словам автора поста, жители писали заявления с жалобами на состояние школы в минобр Ряжска. Однако им ответили, что денег нет.

Администрация муниципального округа ответила в комментариях, что ситуацию взяли на контроль и начальник управления образования округа Галина Кирсанова до конца недели посетит школу, чтобы оценить обстановку и принять меры для исправления ситуации.

«Сейчас во всех школах идет подготовка к новому учебному году, в это время проходит ремонт, в том числе и в школе села Шереметьево», — заключила администрация Ряжского муниципального округа.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова