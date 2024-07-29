В Волгоградской области двух мальчиков придавило бетонной плитой
В Волгоградской области двух мальчиков придавило бетонной плитой. Об этом сообщило СУ СК РФ региона.
Инцидент произошел 29 июля в Новоанинском районе.
Группа детей гуляла на территории заброшенного завода. Двое мальчиков играли на бетонных плитах, в какой-то момент тяжелая конструкция обрушилась на детей.
Куском бетона придавило семилетнего ребенка. Местные жители до приезда скорой помощи и спасателей подняли плиту, но спасти пострадавшего не удалось. Второй мальчик получил порез поясницы и перелом бедра, он госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело.