В Волгоградской области двух мальчиков придавило бетонной плитой

В Волгоградской области двух мальчиков придавило бетонной плитой. Об этом сообщило СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 29 июля в Новоанинском районе.

Группа детей гуляла на территории заброшенного завода. Двое мальчиков играли на бетонных плитах, в какой-то момент тяжелая конструкция обрушилась на детей.

Куском бетона придавило семилетнего ребенка. Местные жители до приезда скорой помощи и спасателей подняли плиту, но спасти пострадавшего не удалось. Второй мальчик получил порез поясницы и перелом бедра, он госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело.