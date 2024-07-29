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В Верховной раде заинтересованы в скорейших переговорах с Россией
Они помогут в скорейшем завершении военного конфликта.

В Верховной раде заинтересованы в скорейших переговорах с Россией. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на депутата Артема Дмитрука.

«Для меня сохранение украинских жизней и сохранение Украины — это самое главное. Потому, конечно, я выступаю исключительно за окончание войны», — заявил парламентарий.

Он добавил, что завершение военных действий для него лично уже будет победой, поскольку перестанут гибнуть украинские военные и страна сможет перейти в восстановлению во всех сферах.

По его словам, любой вооруженный конфликт неизбежно завершается переговорами. Для украинских граждан лучше, чтобы переговоры начались как можно скорее, поскольку этот процесс может быть очень длительным, заключил депутат.