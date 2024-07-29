В Скопине девушка повредила ногу на перекопанной пешеходной дорожке

Уточняется, что девушка не увидела яму в темноте и упала.

В Скопине девушка повредила ногу на перекопанной пешеходной дорожке. Об этом пишет «Скопин.инфо».

Инцидент произошел в пятницу, 26 июля. Уточняется, что девушка в темноте не увидела яму и упала.

«Вызывали „скорую“, все зафиксировали. Так что ничего не решили, яма на месте, освещения нет! Предупреждающая лента висит с одной стороны, с другой ее нет! Да и в темноте она не поможет!», — указано в публикации.

Ранее местные жители сообщали об опасной яме на пешеходной дорожке.