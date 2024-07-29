В Рязанской области зафиксировали случай заражения лихорадкой Западного Нила

Уточняется, что заболевание нетипично для центральных регионов.

В Рязанской области зафиксировали случай заражения лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщила ГТРК «Ока» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Уточняется, что заболевание нетипично для центральных регионов, чаще всего лихорадку фиксируют в южных районах России. При этом сейчас санитарные врачи говорят о единичных случаях заражения в стране.

«Начинает проявляться симптомами общей интоксикации — температура высокая, мышечная и головная боль, сыпь. Заболевание протекает сложно — с поражением ЦНС, менингит», — сказала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Котова.

В публикации заметили, что для того, чтобы не получить инфекцию, необходимо на природу выходить в одежде с длинными рукавами и брюках, пользоваться репеллентами, а на окна ставить москитные сетки.