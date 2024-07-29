В Рязани 30 июля ограничат движение на Северном обходе

Мера связана с возведением надземного пешеходного перехода.

В Рязани 30 июля ограничат движение на Северном обходе. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил региональный Минтранс.

Проезд транспорта закроют в связи с проведением работ по монтажу надземного пешеходного перехода на участке от пересечения Касимовского шоссе и улицы Советской Армии до поворота на ТЦ «Глобус». Ограничение продлится с 2:00 до 5:30.

Рязанцев попросили учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.