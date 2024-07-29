В Недостоеве огнеборцы продолжают проливать место пожара

В тушении участвуют семь человек и две единицы техники.

В Недостоеве огнеборцы продолжают проливать место пожара. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, сообщение о загорании мусора на улице Прижелезнодорожной поступило ночью 29 июля в 1:08.

Пожар ликвидирован на площади 300 кв. м. В тушении участвуют семь человек и две единицы техники.

О пострадавших не сообщается.

Проливка территории проводится во избежание повторного загорания мусора.

Напомним, ранее сообщалось, что Недостоеве произошел крупный пожар.