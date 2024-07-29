В Москве неадекватная женщина проникла в квартиру

В Москве неадекватная женщина проникла в квартиру. Об этом пишет «Газета.ру».

Жильцы квартиры проснулись от того, что услышали звук захлопывающейся двери в квартиру.

Они увидели незнакомую женщину в неадекватном состоянии. Она была в одних носках, разговаривала сама с собой и прогоняла собственное отражение в зеркале.

Мужчина вызвал полицию.

Спустя некоторое время, женщина снова пришла на этаж, но уже с детским самокатом соседей в руках.

Позже выяснилось, что это жительница соседнего подъезда, предположительно, страдающая алкоголизмом.