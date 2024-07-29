В минздраве опровергли информацию о потопе в рязанской ОКБ

Ранее в соцсетях появилась информация о потопе в больнице.

В минздраве Рязанской области опровергли информацию о потопе в ОКБ. Об этом корреспонденту РЗН. Инфо сообщили в министерстве.

По данным ведомства, оперативный блок работает в штатном режиме, оборудование находится в исправном состоянии.

В больнице корреспонденту РЗН. инфо добавили, что ситуация с залитым потолком случилась месяц назад, ее оперативно ликвидировали. «Операционный блок работает в штатном режиме, оборудование находится в исправном состоянии. Оказание медицинской помощи в ОКБ не прекращалось», — заявили в учреждении.

Ранее в соцсетях появилась информация о потопе в ОКБ.