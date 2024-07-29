В Казани у вдовы бойца СВО просили более 50 тысяч за транспортировку останков

В Казани у вдовы бойца СВО просили более 50 тысяч за транспортировку останков. Об этом сообщает портал «116.RU».

Отмечается, что доброволец Владимир Ямбатров дважды побывал в зоне спецоперации.

Вдова военнослужащего рассказала, что за все время нахождения на фронте ее муж ни разу не был ранен, но его беспокоила грыжа. Оперировать мужчину пришлось в полевых условиях, в результате у него образовался сепсис.

Мужчина скончался. Его супруге пообещали, что доставят мужа к похоронам, но неизвестный юрист начал требовать 51 тысячу рублей за транспортировку тела.

Позже с женщиной связался Центральный военный округ, деньги нашлись, и спустя месяц участника СВО удалось похоронить.