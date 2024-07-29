В Касимовском районе полицейские уничтожили заросли дикорастущей конопли
Площадь уничтоженных зарослей — 1,4 гектара.
В Касимовском районе полицейские уничтожили очаг зарослей дикорастущей конопли. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Оперативники во время обследования территории района обнаружили заросли дикторастущей конопли, площадь территории — 1,4 гектара.
«Для устранения возможности заготовки наркопотребителями дикорастущей конопли в качестве сырья для наркотических средств сотрудники полиции организовали уничтожение выявленных зарослей наркосодержащих растений», — сообщили в ведомстве.