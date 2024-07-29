В Центральную Россию пришел циклон «Кирсти»

До выходных регионы ЦФО «погрузятся в обширный мешок прохладного полярного воздуха».

В Центральную Россию пришел циклон «Кирсти». Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.

По его словам, в понедельник, 29 июля, надвигается холодный атмосферный фронт с ливнями до семи литров воды на квадратный метр, температура опустится до +20 градусов.

До выходных регионы Центральной России «погрузятся в обширный мешок прохладного полярного воздуха».

Температура будет на один-два градуса отставать от климатической нормы. Ночью будет максимум +15 градусов, а днем — не более 22 градусов тепла.