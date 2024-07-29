В больнице умер мужчина, упавший с мопеда в Касимове

Инцидент произошел в воскресенье, 28 июля, около дома № 50 по улице Октябрьская.

Мужчина, упавший с мопеда в Касимове, умер в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал «Автоклуб города Касимов».

Инцидент произошел в воскресенье, 28 июля, в 3:00, около дома № 50 по улице Октябрьская.

По информации источника, 25-летний мужчина на мопеде Racer не справился с управлением и упал с транспорта. Пострадавшего госпитализировали, однако в течение суток он умер.

По факту аварии проводится проверка.