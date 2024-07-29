В Благовещенске мужчина угрожал фармацевту пистолетом

В Благовещенске мужчина угрожал фармацевту пистолетом. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил Telegram-канал «Топор 18+".

37-летний дебошир пришел в аптеку, вынул из-за пояса предмет, похожий на оружие и потребовал наркотический анальгетик. Женщина за прилавком не растерялась и отказала посетителю, после чего тот ушел.

Фармацевт заявила в полицию. Преступника нашли и задержали недалеко от места происшествия. Следователи полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

При допросе задержанный пояснил, что пистолет был игрушкой, которую он нашел на детской площадке, а после нападения на аптеку выбросил.

Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, уклонение от уплаты алиментов и незаконное приобретение, хранение наркотических средств. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.