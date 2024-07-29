В Белгородской области с военного полигона сбежали девять заключенных

В Белгородской области с военного полигона сбежали девять заключенных, которые заключили контракты с Минобороны. Об этом сообщает «Газета.RU» со ссылкой на Telegram-канал «Пепел».

Известны имена сбежавших — Эдуард Арутунян, Игорь Болонин, Павел Мигунов, Денис Мустяков, Роман Сер и Николай Багров, Алексей Грязютин, Александр Иванов и Александр Касаткин.

Отмечается, что трое из них отбывали срок по тяжким статьям, в том числе за незаконное лишение свободы и жизни, а шестеро — за нанесение тяжких телесных повреждений, мошенничество, кражу и употребление наркотиков.