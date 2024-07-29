В Адыгее внедорожник упал с обрыва, погиб пожилой водитель
В Адыгее внедорожник упал с обрыва, погиб водитель. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По информации ведомства, происшествие случилось вечером 28 июля в горной местности, в районе слияния рек Мишоко и Белой.
Полицейские установили, что находившийся за рулем 61-летний мужчина не справился с управлением, вылетел с трассы и упал с высоты 40 метров. От полученных травм он скончался на месте.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: УМВД по Республике Адыгея