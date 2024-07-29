В 2024 году в Рязанской области судом присяжных рассмотрено семь уголовных дел

Коллегии выносят приговор в основном по уголовным делам, связанным с убийством и незаконным оборотом наркотиков.

В первом полугодии 2024 года в Рязанской области судом присяжных рассмотрено семь уголовных дел. Об этом в эфире ТКР заявила начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Рязанской области Галина Снычкова.

По ее словам, на данный момент в Рязанской области судом присяжных рассматриваются 16 дел, а в 2023 году — 12. Коллегии выносят приговор в основном по уголовным делам, связанным с убийством и незаконным оборотом наркотиков.

Как сказала Снычкова, особенность таких судов в том, что присяжные выносят приговор, основываясь на жизненном опыте, а не на юридические знания.

Ранее стало известно, что в Рязанской области начали формироваться коллегии присяжных.