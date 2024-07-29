Умер советский конькобежец, многократный рекордсмен мира Юрий Сергеев

Ему было 99 лет.

В возрасте 99 лет умер советский конькобежец, многократный рекордсмен мира Юрий Сергеев. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Сергеев являлся рекордсменом мира на дистанции 500 м (1952-1956). За это время он четыре раза улучшал мировое достижение. После завершения спортивной карьеры работал тренером в «Динамо», являлся тренером всесоюзной категории.

Награжден медалью «За оборону Москвы», орденами Отечественной войны II степени, «Знаком Почета».

Фото: Союз конькобежцев России