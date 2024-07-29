Следователи рассказали подробности с места гибели 11-летнего рязанца

По предварительным данным, в воскресенье, 28 июля, мальчик ушел с приятелями на реку Проня в деревне Мелекшино Старожиловского района.

Следователи начали проверку после смерти 11-летнего ребенка в реке Проня. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

По предварительным данным, в воскресенье, 28 июля, мальчик ушел с приятелями на реку Проня в деревне Мелекшино Старожиловского района.

По данным ведомства, дети купались в не оборудованном для этого месте.

В какой-то момент мальчик ушел под воду, друзья не смогли ему помочь.

Проводится проверка.

Напомним, ранее МЧС сообщило об обнаружении тела ребенка.