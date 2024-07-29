Рязанские полицейские выдворили из страны двух мигрантов

Отмечается, что уроженцы стран Средней Азии неоднократно нарушали законодательство.

Рязанские полицейские выдворили из страны двух мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что двое уроженцев стран Средней Азии неоднократно нарушали миграционное законодательство.

Полицейские и судебные приставы сопроводили иностранцев в аэропорт и отправили по месту прописки за их счет.

Въезд в Российскую Федерацию мужчинам запрещен на 10 лет.