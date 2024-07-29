Рязанские хирурги спасли беременную женщину
Отмечается, что рязанку госпитализировали в ОКБ с острым холециститом. Случай осложнялся тем, что заболевание развилось на фоне беременности сроком 36-37 недель.
Рязанские хирурги спасли беременную женщину. Информация появилась в группе «Рязанского перинатального центра» «ВКонтакте».
Отмечается, что рязанку госпитализировали в ОКБ с острым холециститом. Случай осложнялся тем, что заболевание развилось на фоне беременности сроком 36-37 недель.
После обследования у будущей мамы нашли камень в желчном протоке, полностью блокирующий отток желчи.
Ситуация стала опасна для жизни пациентки и ребенка. Врачи решили действовать в два этапа.
Сначала провели экстренное кесарево, малыша отправили в перинатальный центр, а маме сделали лапароскопическое удаление желчного пузыря.