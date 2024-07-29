Рязанские хирурги спасли беременную женщину

Отмечается, что рязанку госпитализировали в ОКБ с острым холециститом. Случай осложнялся тем, что заболевание развилось на фоне беременности сроком 36-37 недель.

Рязанские хирурги спасли беременную женщину. Информация появилась в группе «Рязанского перинатального центра» «ВКонтакте».

Отмечается, что рязанку госпитализировали в ОКБ с острым холециститом. Случай осложнялся тем, что заболевание развилось на фоне беременности сроком 36-37 недель.

После обследования у будущей мамы нашли камень в желчном протоке, полностью блокирующий отток желчи.

Ситуация стала опасна для жизни пациентки и ребенка. Врачи решили действовать в два этапа.

Сначала провели экстренное кесарево, малыша отправили в перинатальный центр, а маме сделали лапароскопическое удаление желчного пузыря.