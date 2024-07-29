Рязань и Новороссийск станут городами-партнерами

Документ подписали глава Новороссийска Андрей Кравченко и Виталий Артемов.

Рязань и Новороссийск станут городами-партнерами. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации Рязани.

В Новороссийск приехала делегация из Рязани. Во время рабочей встречи стороны договорились о сотрудничестве, подписав Протокол о намерениях. Подписи поставили глава Новороссийска Андрей Кравченко и глава администрации Рязани Виталий Артемов.

«Протокол предусматривает реализацию мероприятий в рамках торгово-экономического, культурного и социального обмена. Партнерство поможет активизировать работу во взаимной торговле и повысить эффективность двусторонних отношений в различных сферах экономики», — отметили в мэрии.