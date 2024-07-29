Россиян предупредили о мощной магнитной буре 30 июля
На Солнце произошла вспышка силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных нынешнего года.
Россиян предупредили о мощной магнитной буре 30 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».
По их данным, на Солнце произошла вспышка силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных нынешнего года.
По словам специалистов, во вторник буря достигнет максимума — класса G3.
Метеозависимым рекомендуют пить больше воды, меньше алкоголя, сократить употребление соли, высыпаться и не перегружать организм.