Россиян предупредили о мощной магнитной буре 30 июля

На Солнце произошла вспышка силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных нынешнего года.

Россиян предупредили о мощной магнитной буре 30 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По их данным, на Солнце произошла вспышка силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных нынешнего года.

По словам специалистов, во вторник буря достигнет максимума — класса G3.

Метеозависимым рекомендуют пить больше воды, меньше алкоголя, сократить употребление соли, высыпаться и не перегружать организм.