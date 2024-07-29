Под Рязанью тушат пожар площадью 300 квадратных метров

По предварительной информации, на открытой площадке горит мусор и горюче-смазочная жидкость.

Под Рязанью тушат пожар площадью 300 квадратных метров. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Информация о пожаре в селе Высокое поступила в понедельник, 29 июля, в 15:31. По предварительной информации, на открытой площадке горит мусор и горюче-смазочная жидкость. Площадь возгорания — 300 квадратных метров.

В тушении участвуют 20 человек, шесть единиц техники.

Информации о пострадавших нет.

Уточняется, что сейчас пожар локализован.