Пентагон выделил Украине военную помощь на полтора миллиарда долларов

Киеву передадут системы HIMARS и NASAMS, боеприпасы для ПВО, снаряди и другая техника.

Пентагон США выделит Украине 1,5 миллиарда долларов военной помощи. Об этом сообщили в ведомстве.

«Пентагон объявляет о значительном пакете поддержки с использованием порядка 1,5 миллиардов долларов из фонда поддержки оборонных инициатив Украины», — указано в сообщении. Уточняется, что Киеву передадут системы HIMARS и NASAMS, боеприпасы для ПВО, снаряды и другую технику.