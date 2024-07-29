Около 140 человек пострадали при сходе вагонов поезда в Волгоградской области
Около 140 человек пострадали при сходе вагонов поезда в Волгоградской области. Об этом пишет «Газета.RU».
Отмечается, что 16 пассажиров госпитализировали, из них один ребенок и два проводника.
По данным РЖД, грузовик выехал на переезд при исправно действующей сигнализации. Машинист пытался экстренно затормозить, но из-за небольшого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.
Как сообщает Telegram-канал «SHOT», часть пассажиров в ближайшее время разместят в пунктах временного размещения.
Водитель «КАМАЗа» получил серьезную травму головы, его госпитализировали.
Напомним, ранее стало известно, что восемь вагонов поезда сошли с рельсов из-за ДТП.
Фотографии «Газета.RU»