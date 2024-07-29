На Кубани при движении сгорел рейсовый автобус

На Кубани при движении сгорел рейсовый автобус. Об этом сообщило краевое ГУ МВД.

Инцидент произошел в понедельник, 29 июля, примерно в 11:20 на дороге «Новоджерелиевская — Брюховецкая». Загорелся автобус сообщением «Брюховецкая- Большой Бейсуг». По данным управлениям, произошло самопроизвольное возгорание передней части автобуса.

«В момент происшествия в салоне находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. Пассажиры были пересажены в другой автобус и продолжили движение», — указано в сообщении.